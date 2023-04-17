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У центрі Москви потужне задимлення, сталася пожежа в районі ТЕЦ (відео)

Фото: у центрі Москви сталася пожежа в районі ТЕЦ (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

У центрі російської столиці сьогодні спалахнула пожежа. У районі ТЕЦ на Бережківській набережній загорілося кафе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

"Потужна пожежа у кафе "Плов центр" на Бережківській набережній у Москві. Йому надано підвищений ранг складності", - передають у мережі.

Як згодом стало відомо, площа загоряння збільшилася до 600 квадратних метрів.

"Будівля повністю згоріла, на площі 200 квадратних метрів обвалився дах з боку громадського харчування. З тюнінг-студії, що поряд, успішно евакуювали людей", - повідомили роспабліки.

Відомо, що кафе в центрі Москви згоріло майже вщент, а дим від загоряння накрив той район, де, ймовірно, знаходиться ТЕЦ.

Причиною пожежі навивають "загоряння витяжки над мангалом", постраждалих нібито немає.

Нагадаємо, раніше в Підмосков'ї сталась масштабна пожежа на складі із запчастинами.

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