У центрі Москви на пам'ятнику Жукова з'явився напис "ГУР" (ексклюзивне відео)

На Манежній площі Москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис «ГУР», який позначає Головне управління розвідки Міноборони України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА новини" , Baza та Astra.
Напис на пам'ятнику з'явився в понеділок увечері, 3 червня. Їх нібито залишили дві медсестри - 55-річна Віра Ніколаєва та 28-річна Анастасія Лисенкова.
Видання повідомляють, що жінок затримали відразу після того, як вони написали напис "ГУР" на пам'ятнику. Вони зробили напис нібито за вказівкою телефонних шахраїв, з якими спілкувалися близько тижня.
У вівторок увечері, 4 червня, жінок відправили в СІЗО.
Відео РБК-Україна надали анонімні джерела, які підписалися як Громадська ініціатива "Молодь за ГУР".
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