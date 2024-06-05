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У центрі Москви на пам'ятнику Жукова з'явився напис "ГУР" (ексклюзивне відео)

Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

На Манежній площі Москви на пам'ятнику радянському маршалу Георгію Жукову з'явився напис «ГУР», який позначає Головне управління розвідки Міноборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РІА новини" , Baza та Astra.

Напис на пам'ятнику з'явився в понеділок увечері, 3 червня. Їх нібито залишили дві медсестри - 55-річна Віра Ніколаєва та 28-річна Анастасія Лисенкова. 

Видання повідомляють, що жінок затримали відразу після того, як вони написали напис "ГУР" на пам'ятнику. Вони зробили напис нібито за вказівкою телефонних шахраїв, з якими спілкувалися близько тижня.

У вівторок увечері, 4 червня, жінок відправили в СІЗО. 

Відео РБК-Україна надали анонімні джерела, які підписалися як Громадська ініціатива "Молодь за ГУР". 

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