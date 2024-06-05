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В центре Москвы на памятнике Жукова появилась надпись "ГУР" (эксклюзивное видео)

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

На Манежной площади Москвы на памятнике советскому маршалу Георгию Жукову появилась надпись "ГУР", которая обозначает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА новости", Baza и Astra.

Надпись на памятнике появилась в понедельник вечером, 3 июня. Их якобы оставили две медсестры - 55-летняя Вера Николаева и 28-летняя Анастасия Лысенкова. 

Издания сообщают, что женщин задержали сразу после того, как они написали надпись "ГУР" на памятнике. Они сделали надпись якобы по указанию телефонных мошенников, с которыми общались около недели.

Во вторник вечером, 4 июня, женщин отправили в СИЗО. 

Видео РБК-Украина предоставили анонимные источники, которые подписались как Общественная инициатива "Молодежь за ГУР". 

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