В центрі Москви горить "Електрозавод"

Як пише видання, до місця подій вже виїхали пожежники.

Пожежа почалась на першому поверсі лакофарбового цеху, який розташований на заводі з виготовлення залізобетонних виробів і металевих конструкцій.

Площа вогню становить поки що 50 квадратних метрів. Попередньо, без постраждалих.

Що відомо про "Електрозавод"

Згідно з даними з відкритих джерел, "Електрозавод", який було засновано в 1928 році, є виробником різного трансформаторного і реакторного устаткування. Будівля розташована в московському районі Преображенське.

Завод виробляє:

трансформатори:

шунтувальні реактори:

автотрансформатори:

комплектні розподільчі пристрої та трансформаторні підстанції:

інше обладнання для потреб електростанцій і мережевих підприємств.

Вибухи й пожежі в Росії

У 2023 році почастішала кількість атак у низці регіонів РФ ударними безпілотниками. Також на території Росії часто щось горить, вибухає. Під ударом опиняються різні регіони, зокрема й Москва.

Наприклад, лише нещодавно було відомо про пожежу, яка спалахнула на території московської електропідстанції "Чагіно". Тоді ж повідомляли про густий дим й займання трансформатора, а також 120 літрів палива.