В центре Москвы горит "Электрозавод"

В центре Москвы произошел пожар. Из здания "Электрозавода" валит густой черный дым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание Mash .

Как пишет издание, к месту происшествия уже выехали пожарные.

Пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха, расположенного на заводе по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций.

Площадь огня составляет пока 50 квадратных метров. Предварительно, без пострадавших.

Что известно об "Электрозаводе"

Согласно данным из открытых источников, "Электрозавод", основанный в 1928 году, является производителем различного трансформаторного и реакторного оборудования. Здание расположено в московском районе Преображенское.

Завод производит:

трансформаторы:

шунтирующие реакторы:

автотрансформаторы:

комплектные распределительные устройства и трансформаторные подстанции:

другое оборудование для нужд электростанций и сетевых предприятий.

Взрывы и пожары в России

В 2023 году участилось количество атак в ряде регионов РФ ударными беспилотниками. Также на территории России часто что-то горит, взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и Москва.

Например, только недавно было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории московской электроподстанции "Чагино". Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.