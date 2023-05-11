У центрі Мілана пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа, - ЗМІ

"Сьогодні вранці в Мілані, в районі Порта Романа, сталася велика пожежа. При цьому згідно з першими знімками, зробленими мобільними телефонами, кілька автомобілів загорілися на пірсі Ломбардо", - передають журналісти.

Місцева поліція повідомила ЗМІ, що, попередньо, вибухнув фургон. Про постраждалих інформації немає.

В мережі тим часом поширюють кадри великого клубу диму, який помітно з різних районів міста.

Нагадаємо, що вчора у Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів.

Також нещодавно в Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції.

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