У центрі Мілана пролунав потужний вибух та спалахнула пожежа, - ЗМІ

У центрі італійського Мілана сьогодні стався потужний вибух. Після чого на місці події спалахнула пожежа, над містом піднялася чорна хмара диму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky TG24.
"Сьогодні вранці в Мілані, в районі Порта Романа, сталася велика пожежа. При цьому згідно з першими знімками, зробленими мобільними телефонами, кілька автомобілів загорілися на пірсі Ломбардо", - передають журналісти.
Місцева поліція повідомила ЗМІ, що, попередньо, вибухнув фургон. Про постраждалих інформації немає.
В мережі тим часом поширюють кадри великого клубу диму, який помітно з різних районів міста.
Нагадаємо, що вчора у Швеції стався вибух на заводі з виробництва боєприпасів.
Також нещодавно в Узбекистані спалахнула масштабна пожежа на газовій станції.
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