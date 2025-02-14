У центрі Миколаєва стався вибух: територію перекрито, є жертви

Близько 14:10 Сєнкевич написав у своєму Telegram про вибух у Миколаєві, в цей час в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

"Було чутно вибух. З'ясовуємо", - написав міський голова.

А вже через деякий час місцеві ЗМІ почали повідомляти, що вибух стався у центрі Миколаєва, поблизу закладу харчування.

Станом на 15:15 офіційної інформації щодо ймовірних причин вибуху немає. Також не зрозуміло, що було епіцентром. Відомо, що на місці працюють правоохоронці та екстрені служби, а територію поблизу перекрили.

Оновлено о 15:35.

У поліції Миколаївської області підтвердили факт вибуху у центрі міста. За їх даними, близько 14:00 на вулиці Пограничній, поблизу закладу громадського харчування, пролунав вибух невідомого предмета.

Внаслідок вибуху загинуло двоє людей. За попередньою інформацією, ще вісім осіб отримали поранення.

"Зараз на місці події працюють слідчі слідчого управління обласного главку поліції, криміналісти, вибухотехніки, працівники СБУ,

рятувальники та медики", - сказано у повідомленні.