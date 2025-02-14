В центре Николаева произошел взрыв: территория перекрыта, есть жертвы

Около 14:10 Сенкевич написал в своем Telegram о взрыве в Николаеве, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Был слышен взрыв. Выясняем", - написал городской голова.

А уже через некоторое время местные СМИ начали сообщать, что взрыв произошел в центре Николаева, вблизи заведения питания.

По состоянию на 15:15 официальной информации о вероятных причинах взрыва нет. Также не понятно, что было эпицентром. Известно, что на месте работают правоохранители и экстренные службы, а территорию поблизости перекрыли.

Обновлено в 15:35.

В полиции Николаевской области подтвердили факт взрыва в центре города. По их данным, около 14:00 на улице Пограничной, вблизи заведения общественного питания, прогремел взрыв неизвестного предмета.

В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ,

спасатели и медики", - сказано в сообщении.