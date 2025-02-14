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В центре Николаева произошел взрыв: территория перекрыта, есть жертвы

Иллюстративное фото: в Николаеве прогремел взрыв 14 февраля (t.me/MykolaivNationalPolice)
Автор: Наталья Кава

Днем пятницы, 14 февраля, в центре Николаева прогремел взрыв во время тревоги. Однако он не связан с "прилетом".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и городского голову Александра Сенкевича.

Около 14:10 Сенкевич написал в своем Telegram о взрыве в Николаеве, в это время в регионе была объявлена воздушная тревога.

"Был слышен взрыв. Выясняем", - написал городской голова.

А уже через некоторое время местные СМИ начали сообщать, что взрыв произошел в центре Николаева, вблизи заведения питания.

По состоянию на 15:15 официальной информации о вероятных причинах взрыва нет. Также не понятно, что было эпицентром. Известно, что на месте работают правоохранители и экстренные службы, а территорию поблизости перекрыли.

Обновлено в 15:35.

В полиции Николаевской области подтвердили факт взрыва в центре города. По их данным, около 14:00 на улице Пограничной, вблизи заведения общественного питания, прогремел взрыв неизвестного предмета.

В результате взрыва погибли два человека. По предварительной информации, еще восемь человек получили ранения.

"Сейчас на месте происшествия работают следователи следственного управления областного главка полиции, криминалисты, взрывотехники, работники СБУ,
спасатели и медики", - сказано в сообщении.

Иллюстративное фото: в Николаеве прогремел взрыв 14 февраля (t.me/MykolaivNationalPolice)

 

Обстрелы Николаева

Российская армия постоянно обстреливает Николаев. Например, РФ нанесла ракетный удар по Николаеву 28 января. Тогда погибли две женщины.

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