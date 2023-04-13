У центрі Мелітополя пролунав вибух

У четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.
"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух", - написав він.
Федоров припустив, що в черговий раз хтось невдало палить або як несправно працює вороже ППО.
"Чекаємо на подробиці", - додав мер.
Оновлено. Окупанти в Мелітополі підтвердили "бавовну".
"У Мелітополі гучно. Близько 11:44 у місті пролунав гучний об'ємний вибух. Зберігайте спокій", - заявив гауляйтер Рогов.
За його словами, нібито "спрацювала система ППО" і було "збито безпілотник".
Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.
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