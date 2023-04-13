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У центрі Мелітополя пролунав вибух

Фото: у центрі Мелітополя Запорізької області пролунав вибух 13 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

"У Мелітополі гучно! У центрі міста чути сильний вибух", - написав він.

Федоров припустив, що в черговий раз хтось невдало палить або як несправно працює вороже ППО.

"Чекаємо на подробиці", - додав мер.

Оновлено. Окупанти в Мелітополі підтвердили "бавовну".

"У Мелітополі гучно. Близько 11:44 у місті пролунав гучний об'ємний вибух. Зберігайте спокій", - заявив гауляйтер Рогов.

За його словами, нібито "спрацювала система ППО" і було "збито безпілотник".

Як повідомлялось, у четвер, 13 квітня, по всіх областях України оголосили повітряну тривогу у зв'язку з тим, що російські військові підняли у повітря винищувач.

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Мелітопольвибухи