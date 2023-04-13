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В центре Мелитополя прогремел взрыв

Фото: в центре Мелитополя Запорожской области прогремел взрыв 13 апреля (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра города Ивана Федорова.

"В Мелитополе громко! В центре города слышен сильный взрыв", – написал он.

Федоров предположил, что в очередной раз кто-то неудачно курит или как неисправно работает враждебное ПВО.

"Ждем подробностей", - добавил мэр.

Обновлено. Оккупанты в Мелитополе подтвердили "хлопок".

"В Мелитополе громко. Около 11:44 в городе прозвучал громкий объёмный взрыв. Сохраняйте спокойствие", - заявил гауляйтер Рогов.

По его словам, якобы "сработала система ПВО" и был "сбит беспилотник".

Как сообщалось, в четверг, 13 апреля, по всем областям Украины объявили воздушную тревогу в связи с тем, что российские военные подняли в воздух истребитель.

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Мелитопольвибухи