В центрі Мелітополі пролунав вибух, підірвали автівку росіян, - Федоров

В центрі Мелітополя пролунав сильний вибух внаслідок підриву автомобіля росіян. Наразі інформація щодо їх стану уточнюється.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"У центрі Мелітополя пролунав гучний вибух. За даними очевидців підірвано автівку, якою користувались рашисти. Щодо пасажирів та їхнього стану інформація уточнюється", - пише Федоров.
За словами місцевого гауляйтера Володимира Рогова, вибух нібито стався о 12:13 біля входу в парк Горького.
Фото: підірваний автомобіль на місці подій (t.me/vrogov)
Як пише російське видання "РИА Новости", внаслідок вибуху постраждали двоє людей.
Нагадаємо, РБК-Україна також писало про те, що Федоров нещодавно прокоментував на чутки про те, що росіяни нібито тікають з Мелітополя.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.