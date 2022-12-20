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"Переїжджають". Мер Мелітополя відреагував на чутки про відведення військ РФ

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 20 грудня 2022 15:28
"Переїжджають". Мер Мелітополя відреагував на чутки про відведення військ РФ Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Російські військові не покидають територію окупованого Мелітополя, проте переїжджають ближче до узбережжя Азовського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сьогодні, 20 грудня, Федоров відреагував на чутки, про вихід окупантів з Мелітополя. Він пояснив, що нині не може підтвердити цієї інформації.

"Ми бачимо таку тенденцію - перш за все рашисти роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського (моря - ред.), з одного населеного пункту до іншого", - розповів Федоров.

За його словами наразі росіяни "точно повністю не виїжджають" з тимчасово окупованої Запорізької області чи з інших місць. Він додав, що з 16 грудня окупанти навпаки збільшили свою кількість в Мелітополі шляхом перекидання кадирівців та мобілізованих росіян

Нагадаємо, в понеділок, 19 грудня, в тимчасово окупованому Мелітополі прозвучало два гучних вибухи.

Раніше ми писали, що сили оборони півдня помітили схожість поведінки росіян в тимчасово окупованому Мелітополі зі сценарієм, за яким окупанти відступали з Херсона.

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