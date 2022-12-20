"Переїжджають". Мер Мелітополя відреагував на чутки про відведення військ РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Сьогодні, 20 грудня, Федоров відреагував на чутки, про вихід окупантів з Мелітополя. Він пояснив, що нині не може підтвердити цієї інформації.

"Ми бачимо таку тенденцію - перш за все рашисти роблять релокацію своїх військ, їх перекидання. Переїжджають з узбережжя Лиману до узбережжя Азовського (моря - ред.), з одного населеного пункту до іншого", - розповів Федоров.

За його словами наразі росіяни "точно повністю не виїжджають" з тимчасово окупованої Запорізької області чи з інших місць. Він додав, що з 16 грудня окупанти навпаки збільшили свою кількість в Мелітополі шляхом перекидання кадирівців та мобілізованих росіян