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В центре Мелитополи раздался взрыв, взорвали автомобиль россиян, - Федоров

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Пятница 23 декабря 2022 11:45
В центре Мелитополи раздался взрыв, взорвали автомобиль россиян, - Федоров Фото: В центре Мелитополи раздался взрыв, взорвали автомобиль россиян (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В центре Мелитополя раздался сильный взрыв из-за подрыва автомобиля россиян. Пока информация об их состоянии уточняется.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"В центре Мелитополя раздался громкий взрыв. По данным очевидцев взорван автомобиль, которым пользовались рашисты. Относительно пассажиров и их состояния информация уточняется", - пишет Федоров.

По словам местного гауляйтера Владимира Рогова, взрыв якобы произошел в 12:13 у входа в парк Горького.

В центре Мелитополи раздался взрыв, взорвали автомобиль россиян, - Федоров

Фото: взорванный автомобиль на месте происшествия (t.me/vrogov)

Как пишет российское издание "РИА Новости", в результате взрыва пострадали два человека.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Федоров недавно прокомментировал слухи о том, что россияне якобы убегают из Мелитополя.

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