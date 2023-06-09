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У центрі Луганська чути звуки вибухів

Фото: у центрі Луганська чути звуки вибухів (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Жителі Луганська ввечері п'ятниці, 9 червня, чули в центрі міста звуки, схожі на вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

Луганськ

У мережі заявляють, що вибухи пролунали у районі Південних кварталів. Як заявляють місцеві, у місті нібито працює ППО.

Також у Telegram-каналах поширюється відео з окупованого Луганська. На кадрах зафіксований стовп чорного диму, який здіймається у небо після вибухів.

Ситуація у Луганську

Нагадаємо, що останнім часом в окупованому Луганську почастішали вибухи. Зокрема, 12 травня на території машинобудівного заводу після вибухів помітили дим.

Також в окупованому Луганську 15 травня чули вибухи, а російські ЗМІ заявили про нібито поранення так званого "глави МВС ЛНР".

При цьому російські окупанти продовжують активно тероризувати та мобілізовувати жителів Луганська. Крім того, у місті організували окремий госпіталь для поранених найманців ПВК "Вагнера".

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