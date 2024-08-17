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У центрі Лондона горить палац Сомерсет-хаус

Фото: у центрі Лондона горить палац Сомерсет-хаус (wikipedia Ham)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 17 серпня, в центрі Лондона зайнялась пожежа у палаці Сомерсет-хаус. Для усунення пожежі наразі долучено більш як 100 рятувальників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

 

Нагадаємо, що пожежа сьогодні спалахнула і в Києві. До того ж не один раз.

Перша пожежа в Києві відбулась під час російської атаки на Україну сьогодні вночі. Тоді у Києві впали уламки збитих дронів, що й призвело до загоряння.

Вже в другій половині дня в КМДА повідомили, що здійнялась пожежа на Трухановому острові.

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Лондон