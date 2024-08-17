В центре Лондона горит дворец Сомерсет-хаус

Сегодня, 17 августа, в центре Лондона загорелся пожар во дворце Сомерсет-хаус. Для устранения пожара сейчас привлечено более 100 спасателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
Напомним, что пожар сегодня загорелся и в Киеве. К тому же не раз.
Первый пожар в Киеве произошел во время российской атаки на Украину сегодня ночью. Тогда в Киеве упали обломки сбитых дронов, что и привело к возгоранию.
Уже во второй половине дня в КГГА сообщили, что поднялся пожар на Трухановом острове.
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