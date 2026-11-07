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У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені

17:24 07.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Капітонова
Фото: На місці працюють поліція та медики (Getty Images)

7 листопада у центрі польського Кракова сталася стрілянина. Згідно з останніми даними, загинули 5 людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Onet.

За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.

Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.
Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.

Наразі на Ринковій площі Кракова працюють команди швидкої медичної допомоги. Також приземлився гелікоптер швидкої допомоги.

Окрім того, у місті триває поліцейська операція.
"Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.

У Головному управлінні поліції Кракова повідомили про затримання підозрюваного у стрілянині. Унаслідок інциденту поранення отримали двоє правоохоронців. Водночас, за даними журналістів, серед випадкових перехожих є 10 постраждалих.

За попередньою інформацією, водій автомобіля заїхав на головну площу міста та почав стріляти. На вітринах місцевих магазинів, зокрема, помітні сліди від куль.

Речник Малопольської державної пожежної служби Губерт Цеплий в ефірі Polsat News заявив, що внаслідок стрілянини загинули 5 людей.

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