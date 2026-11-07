У центрі Кракова сталася стрілянина, є загиблі і поранені

За словами журналістів, постріли пролунали на Головній ринковій площі міста.

Речник Державної пожежної служби повідомив ЗМІ, що вогонь відкрили з автомобіля, що проїжджав повз натовп.

Він також підтвердив, що в результаті інциденту є загиблі та поранені.

https://t.me/RBC_ua_news/211340 Наразі на Ринковій площі Кракова працюють команди швидкої медичної допомоги. Також приземлився гелікоптер швидкої допомоги.

Окрім того, у місті триває поліцейська операція.

"Відразу після отримання інформації про те, що на ринковій площі було здійснено постріли, на місце події було направлено всі наявні поліцейські патрулі", – повідомив Onet черговий поліцейський Кракова.