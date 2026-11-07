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В центре Кракова произошла стрельба, есть погибшие и раненые

17:24 07.11.2026 Сб
2 мин
aimg Юлия Капитонова
Фото: На месте работают полиция и медики (Getty Images)

7 ноября в центре польского Кракова произошла стрельба. Согласно последним данным, погибли 5 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Onet.

По словам журналистов, выстрелы прозвучали на Главной рыночной площади города.

Представитель Государственной пожарной службы сообщил СМИ, что стрельбу открыли из автомобиля, проезжавшего мимо толпы.

Он также подтвердил, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

В настоящее время на Рыночной площади Кракова работают бригады скорой медицинской помощи. Также на место приземлился вертолет санитарной авиации.

Кроме того, в городе проводится полицейская операция.

"Сразу после получения информации о том, что на Рыночной площади прозвучали выстрелы, на место происшествия направили все имеющиеся полицейские патрули", - сообщил Onet дежурный офицер полиции Кракова.

В Главном управлении полиции Кракова сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. В результате инцидента ранения получили двое правоохранителей. В то же время, по данным журналистов, среди случайных прохожих есть 10 пострадавших.

По предварительной информации, водитель автомобиля заехал на главную площадь города и открыл огонь. На витринах местных магазинов, в частности, видны следы от пуль.

Представитель Малопольской государственной пожарной службы Губерт Цеплий в эфире Polsat News заявил, что в результате стрельбы погибли 5 человек.

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