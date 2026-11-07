В центре Кракова произошла стрельба, есть погибшие и раненые

По словам журналистов, выстрелы прозвучали на Главной рыночной площади города.

Представитель Государственной пожарной службы сообщил СМИ, что стрельбу открыли из автомобиля, проезжавшего мимо толпы.

Он также подтвердил, что в результате инцидента есть погибшие и раненые.

В настоящее время на Рыночной площади Кракова работают бригады скорой медицинской помощи. Также на место приземлился вертолет санитарной авиации.

Кроме того, в городе проводится полицейская операция.

"Сразу после получения информации о том, что на Рыночной площади прозвучали выстрелы, на место происшествия направили все имеющиеся полицейские патрули", - сообщил Onet дежурный офицер полиции Кракова.

В Главном управлении полиции Кракова сообщили о задержании подозреваемого в стрельбе. В результате инцидента ранения получили двое правоохранителей. В то же время, по данным журналистов, среди случайных прохожих есть 10 пострадавших.

По предварительной информации, водитель автомобиля заехал на главную площадь города и открыл огонь. На витринах местных магазинов, в частности, видны следы от пуль.

Представитель Малопольской государственной пожарной службы Губерт Цеплий в эфире Polsat News заявил, что в результате стрельбы погибли 5 человек.