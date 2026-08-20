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Центри компетенцій Міноборони укомплектовані лише на десяту частину: де шукати фахівців

12:57 20.08.2026 Чт
2 хв
Чи можуть інженери-військовослужбовці врятувати оборонні закупівлі від кадрового голоду?
aimg Лев Шевченко
Центри компетенцій Міноборони укомплектовані лише на десяту частину: де шукати фахівців Фото: український військовий з дроном (Getty Images)
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Центри компетенцій Міністерства оборони, які мають розробляти тактико-технічні характеристики для тендерів, укомплектовані лише приблизно на десяту частину від штатного розпису.

Про це виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко розповів РБК-Україна в інтервʼю "Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів".

Штат заповнено лише на десяту частину

Федірко зазначив, що відчуває покращення роботи Міністерства оборони з приходом нового головнокомандувача, і сподівається, що центри компетенцій зрештою будуть запущені та укомплектовані. За його словами, штатний розпис передбачає близько сотні співробітників, тоді як наразі там працює лише десяток людей.

Він підкреслив, що потрібні не бюрократи, а інженери й фахівці, здатні агрегувати інформацію та готувати якісні звіти.

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Чому шукати фахівців варто серед військових

За словами Федірка, за роки війни армія - часто за власною ініціативою бійців - забрала багато талановитих інженерів, які зараз перебувають на позиціях. Він зауважив, що в Україні досі немає повного опису фактичного "паспорта" армії - тобто даних про те, які саме фахівці та в якій кількості зараз служать.

Федірко переконаний, що серед військових є значна кількість якісних інженерів та айтішників, і якщо вдасться врегулювати питання самовільного залишення частини (СЗЧ), частина з них охоче перейде працювати з технологіями в Міністерство оборони.

Водночас він визнав, що залучити фахівців безпосередньо з армії складно. За його словами, лунає ідея зібрати групу з приблизно десяти тисяч осіб, які перебувають у СЗЧ, і направити їх працювати в оборонно-промисловий комплекс - і є компанії, готові це реалізувати, але тут, за словами Федірка, потрібен баланс.

Кадрова проблема центрів компетенцій напряму пов'язана із зривом тендерної реформи: за даними джерел РБК-Україна в галузі, затримка з розробкою ТТХ може залишити армію без зброї вже за кілька місяців, тоді як держава водночас нарощує окремі напрями закупівель: за перші пів року 2026-го Агенція оборонних закупівель законтрактувала безпілотників на 333,6 млрд гривень — удвічі більше, ніж торік.

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