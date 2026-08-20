Центри компетенцій Міноборони укомплектовані лише на десяту частину: де шукати фахівців

Центри компетенцій Міністерства оборони, які мають розробляти тактико-технічні характеристики для тендерів, укомплектовані лише приблизно на десяту частину від штатного розпису.

Про це виконавчий директор Української Ради зброярів Ігор Федірко розповів РБК-Україна в інтервʼю "Чи стане Brave1 українською DARPA та чи буде зброя на фронті: інтервʼю з CEO Ради зброярів" .

Штат заповнено лише на десяту частину

Федірко зазначив, що відчуває покращення роботи Міністерства оборони з приходом нового головнокомандувача, і сподівається, що центри компетенцій зрештою будуть запущені та укомплектовані. За його словами, штатний розпис передбачає близько сотні співробітників, тоді як наразі там працює лише десяток людей.

Він підкреслив, що потрібні не бюрократи, а інженери й фахівці, здатні агрегувати інформацію та готувати якісні звіти.

Чому шукати фахівців варто серед військових

За словами Федірка, за роки війни армія - часто за власною ініціативою бійців - забрала багато талановитих інженерів, які зараз перебувають на позиціях. Він зауважив, що в Україні досі немає повного опису фактичного "паспорта" армії - тобто даних про те, які саме фахівці та в якій кількості зараз служать.

Федірко переконаний, що серед військових є значна кількість якісних інженерів та айтішників, і якщо вдасться врегулювати питання самовільного залишення частини (СЗЧ), частина з них охоче перейде працювати з технологіями в Міністерство оборони.

Водночас він визнав, що залучити фахівців безпосередньо з армії складно. За його словами, лунає ідея зібрати групу з приблизно десяти тисяч осіб, які перебувають у СЗЧ, і направити їх працювати в оборонно-промисловий комплекс - і є компанії, готові це реалізувати, але тут, за словами Федірка, потрібен баланс.