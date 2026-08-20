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Центры компетенций Минобороны укомплектованы только на десятую часть: где искать специалистов

12:57 20.08.2026 Чт
2 мин
Могут ли инженеры-военнослужащие спасти оборонные закупки от кадрового голода?
aimg Лев Шевченко
Центры компетенций Минобороны укомплектованы только на десятую часть: где искать специалистов Фото: украинский военный с дроном (Getty Images)
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Центры компетенций Министерства обороны, которые должны разрабатывать тактико-технические характеристики для тендеров, укомплектованы примерно на десятую часть от штатного расписания.

Об этом исполнительный директор Украинского Совета оружейников Игорь Федирко рассказал РБК-Украина в интервью "Станет ли Brave1 украинским DARPA и будет ли оружие на фронте: интервью с CEO Совета оружейников".

Штат заполнен только на десятую часть

Федирко отметил, что чувствует улучшение работы Министерства обороны с приходом нового главнокомандующего, и надеется, что центры компетенций будут в конце концов запущены и укомплектованы. По его словам, штатное расписание предусматривает около сотни сотрудников, в то время как там работает только десяток человек.

Он подчеркнул, что требуются не бюрократы, а инженеры и специалисты, способные агрегировать информацию и готовить качественные отчеты.

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Почему искать специалистов стоит среди военных

По словам Федирко, за годы войны армия - часто по собственной инициативе бойцов - забрала много талантливых инженеров, которые сейчас находятся на позициях. Он отметил, что в Украине до сих пор нет полного описания фактического "паспорта" армии - то есть данных о том, какие именно специалисты и в каком количестве сейчас служат.

Федирко убежден, что среди военных есть значительное количество качественных инженеров и айтишников, и если удастся урегулировать вопрос самовольного ухода из части (СЗЧ), часть из них охотно перейдет работать с технологиями в Министерство обороны.

В то же время, он признал, что привлечь специалистов непосредственно из армии сложно. По его словам, раздается идея собрать группу из примерно десяти тысяч человек, находящихся в СОЧ, и направить их работать в оборонно-промышленный комплекс - и есть компании, готовые это реализовать, но здесь, по словам Федирко, нужен баланс.

Кадровая проблема центров компетенций напрямую связана со срывом тендерной реформы: по данным источников РБК-Украина в отрасли, задержка с разработкой ТТХ может оставить армию без оружия уже через несколько месяцев , тогда как государство одновременно наращивает отдельные направления закупок: за первые полгода 2026-го — вдвое больше, чем годом ранее.

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