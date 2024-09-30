У центрі Києва завтра зупинять весь транспорт: у чому причина

У вівторок, 1 жовтня, у центрі Києва ненадовго зупинять рух транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації у Facebook.
У КМДА нагадали, що о 9 годині ранку 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих захисників і захисниць:
Уточнюється, що в межах заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.
У зв'язку з цим, рух у центрі міста зупинять "орієнтовно на 10 хвилин".
"Управління патрульної поліції в місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05", - розповіли у прес-службі міської держадміністрації.
Крім того, киян і гостей столиці закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.
Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Нагадаємо, День захисника України на державному рівні започаткували 14 жовтня 2014 року (тоді п'ятий президент України Петро Порошенко підписав відповідний указ). Цей день збігався із церковним святом Покрови Пресвятої Богородиці.
У 2021 році свято перейменували на День захисника та захисниці України - з метою дотримання гендерної рівності.
У 2023 році Україна провела реформу церковного календаря, тож усі "фіксовані дати" свят змістились на 13 днів. Оскільки День захисника та захисниці України мав прив'язку до Покрови, то і його дата змістилась із 14 жовтня на 1 жовтня.
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