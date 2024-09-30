У центрі Києва завтра зупинять весь транспорт: у чому причина

Де саме та як надовго зупинять рух транспорту

У КМДА нагадали, що о 9 годині ранку 1 жовтня Київ вшанує пам'ять загиблих захисників і захисниць:

хвилиною мовчання

зупинкою руху на Хрещатику й Майдані Незалежності

Уточнюється, що в межах заходів на державному рівні загальнонаціональна хвилина мовчання відбудеться о 9:00 на Хрещатику та Майдані Незалежності.

У зв'язку з цим, рух у центрі міста зупинять "орієнтовно на 10 хвилин".

"Управління патрульної поліції в місті Києві організовуватиме зупинку автотранспорту вулицею Хрещатик у межах перехрестя з вулицею Алея Героїв Небесної Сотні з 8:55 до 9:05", - розповіли у прес-службі міської держадміністрації.

Крім того, киян і гостей столиці закликали долучитися до вшанування пам'яті загиблих героїв і зупинитися о 9:00, щоб віддати шану тим, хто віддав своє життя за свободу та незалежність України.

Допис КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)