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В центре Киева завтра остановят весь транспорт: в чем причина

Движение транспорта в центре Киева ненадолго остановят 1 октября (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Во вторник, 1 октября, в центре Киева ненадолго остановят движение транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской городской государственной администрации в Facebook.

Где именно и как надолго остановят движение транспорта

В КГГА напомнили, что в 9 часов утра 1 октября Киев почтит память погибших защитников и защитниц:

  • минутой молчания
  • остановкой движения на Крещатике и Майдане Незалежности

Уточняется, что в рамках мероприятий на государственном уровне общенациональная минута молчания состоится в 9:00 на Крещатике и Майдане Незалежности.

В связи с этим движение в центре города остановят "ориентировочно на 10 минут".

"Управление патрульной полиции в городе Киеве будет организовывать остановку автотранспорта по улице Крещатик в пределах перекрестка с улицей Аллея Героев Небесной Сотни с 8:55 до 9:05", - рассказали в пресс-службе городской госадминистрации.

Кроме того, киевлян и гостей столицы призвали приобщиться к увековечиванию памяти погибших героев и остановиться в 9:00, чтобы отдать честь тем, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины.

Пост КГГА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

День защитника и защитницы Украины

Напомним, День защитника Украины на государственном уровне был утвержден 14 октября 2014 года (тогда пятый президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий указ). Этот день совпадал с церковным праздником Покровы Пресвятой Богородицы.

В 2021 году праздник переименовали в День защитника и защитницы Украины - с целью соблюдения гендерного равенства.

В 2023 году Украина провела реформу церковного календаря, поэтому все "фиксированные даты" праздников сместились на 13 дней. Поскольку День защитника и защитницы Украины имел привязку к Покрове, то и его дата сместилась с 14 октября на 1 октября.

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