У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо
У центрі Києва завтра, 10 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.
"10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.
Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.
В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 8 вересня у Києві частково обмежуватимуть рух на трьох ключових ділянках: Набережному шосе, вулицях Самійла Кішки та Оноре де Бальзака. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь.