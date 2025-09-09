ua en ru
У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо

Київ, Вівторок 09 вересня 2025 20:31
UA EN RU
У центрі Києва завтра обмежать рух транспорту: що відомо Фото: у центрі Києва 10 вересня обмежать рух транспорту (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У центрі Києва завтра, 10 вересня, діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху. Причина - проведення охоронних заходів за участю іноземних делегацій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Управління державної охорони України.

"10 вересня, у зв’язку з проведенням охоронних заходів за участю іноземних делегацій, у Києві діятимуть тимчасові обмеження дорожнього руху, які будуть запроваджені в центральній частині міста", - йдеться в повідомленні.

Киян та гостей столиці просять врахувати зазначену інформацію під час переміщення.

В Управлінні нагадали, що відповідно до закону "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб", главам іноземних держав, урядів, парламентів і міжнародних організацій, які перебувають на території нашої країни з офіційними чи робочими візитами, забезпечується державна охорона Управлінням державної охорони України.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що з 8 вересня у Києві частково обмежуватимуть рух на трьох ключових ділянках: Набережному шосе, вулицях Самійла Кішки та Оноре де Бальзака. Водіям радять планувати маршрути заздалегідь.

