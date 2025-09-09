ua en ru
Вт, 09 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: что известно

Киев, Вторник 09 сентября 2025 20:31
UA EN RU
В центре Киева завтра ограничат движение транспорта: что известно Фото: в центре Киева 10 сентября ограничат движение транспорта (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В центре Киева завтра, 10 сентября, будут действовать временные ограничения дорожного движения. Причина - проведение охранных мероприятий с участием иностранных делегаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Управления государственной охраны Украины.

"10 сентября, в связи с проведением охранных мероприятий с участием иностранных делегаций, в Киеве будут действовать временные ограничения дорожного движения, которые будут введены в центральной части города", - говорится в сообщении.

Киевлян и гостей столицы просят учесть указанную информацию при перемещении.

В Управлении напомнили, что согласно закону "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", главам иностранных государств, правительств, парламентов и международных организаций, которые находятся на территории нашей страны с официальными или рабочими визитами, обеспечивается государственная охрана Управлением государственной охраны Украины.

Напомним, ранее мы сообщали, что с 8 сентября в Киеве частично будут ограничивать движение на трех ключевых участках: Набережном шоссе, улицах Самойла Кошки и Оноре де Бальзака. Водителям советуют планировать маршруты заранее.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Автомобильное движение
Новости
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Более 20 погибших. РФ сбросила бомбу во время выдачи пенсий в Донецкой области, - Зеленский
Аналитика
Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Осеннее наступление РФ: где ударят россияне и какие угрозы для Украины