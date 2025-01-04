У центрі Києва завершили розбір завалів після удару "Шахедів" три доби тому

"У Києві рятувальники завершили розбір завалів житлового будинку у Печерському районі, що сталися внаслідок атаки росіян 1 січня", - передали надзвичайники.

У ДСНС додали, що внаслідок того повітряного удару з боку росармії у центрі столиці України загинули дві людини, ще чотири - постраждали. Крім того, надзвичайники врятували 4 громадян.

"Протягом трьох діб на місці працювали рятувальники ДСНС, комунальні служби, волонтери. У ході робіт зняли та розібрали 5 бетонних монолітних плит, вивезли понад 850 тонн будівельного сміття", - розповіли в Службі.

Також зазначається, що загалом до ліквідації наслідків ворожої атаки залучались 382 рятувальники та 117 одиниць техніки ДСНС.

Крім того, надзвичайники показали фото з місця проведення робіт у Києві пікся дронової атаки 1 січня.

Атака "Шахедів" на Київ у новорічну ніч

Раніше повідомлялося, що 1 січня вночі російські окупанти запустили у бік Києві ударні безпілотники типу "Шахед". У столиці пролунали вибухи, у місті працювала ППО.

Пізніше стало відомо, що ворог атакував дронами-камікадзе центр столиці - "прильоти" були у Печерському районі, де також сталися пожежі. Зокрема, у Києві через удар "Шахедами" горів дах корпусу Нацбанку.

Через ворожу атаку в Києві постраждали 7 людей, ще дві людини загинули. З'ясувалося, що жертвами стали відомий українській нейробіолог Ігор Зима та його дружина.

За словами спікера парламенту Руслана Стефанчука, під час обстрілу Києва 1 січня були пошкоджені адмінбудівлі Верховної Ради.

Детальніше про ворожу дронову атаку на Київ у новорічну ніч, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.