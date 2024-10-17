У центрі Києва загорілась багатоповерхівка: що відомо

Зазначається, що про займання стало відомо о 11:20.

Пожежа сталася у багатоповерхівці на вулиці Жилянській у Голосіївському районі Києва. Повідомляється, що вогонь виник на кухні однієї з квартир на восьмому поверсі.

У ДСНС повідомили, що через сильне задимлення з верхніх поверхів було евакуйовано п’ятьох осіб.

Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 12:18.

Також відомо, що жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причини та можливі наслідки займання.

Фото: пожежа у Голосіївському районі столиці (facebook.com DSNSKyiv)

Звернемо увагу, що ці прості дії, які потрібно зробити перед тим, як ви покинете квартиру, допоможуть знизити ризик виникнення пожежі: