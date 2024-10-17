У центрі Києва загорілась багатоповерхівка: що відомо

У Києві 17 жовтня зранку до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в одній з багатоповерхівок у центрі міста.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у м.Києві.
Зазначається, що про займання стало відомо о 11:20.
Пожежа сталася у багатоповерхівці на вулиці Жилянській у Голосіївському районі Києва. Повідомляється, що вогонь виник на кухні однієї з квартир на восьмому поверсі.
У ДСНС повідомили, що через сильне задимлення з верхніх поверхів було евакуйовано п’ятьох осіб.
Завдяки оперативній роботі рятувальників пожежу вдалося ліквідувати вже о 12:18.
Також відомо, що жертв та постраждалих немає. Наразі правоохоронці встановлюють причини та можливі наслідки займання.
Фото: пожежа у Голосіївському районі столиці (facebook.com DSNSKyiv)
Звернемо увагу, що ці прості дії, які потрібно зробити перед тим, як ви покинете квартиру, допоможуть знизити ризик виникнення пожежі:
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