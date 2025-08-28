У центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр

В ніч на 28 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

"У центрі столиці влучання в торгівельний центр", - написав Кличко.

Атака на Київ

У ніч проти четверга, 28 серпня, Київ зазнав одного з наймасштабніших обстрілів з боку Росії. Найбільші руйнування припали на Лівобережжя, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі пошкоджено щонайменше шість об’єктів, серед них багатоповерхівки на 5 та 16 поверхів, де зафіксовано серйозні руйнування. Триває рятувальна операція. Також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.

У Дніпровському районі постраждала 25-поверхова житлова будівля, у дворах знищено автомобілі, в офісному приміщенні сталася пожежа. За словами мера, надходить інформація про нові пошкодження в цьому районі.

У Солом’янському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.

У Шевченківському районі пошкоджено щонайменше три об’єкти, зокрема офісну будівлю.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них дитина, і 18 поранених.

