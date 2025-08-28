ua en ru
Чт, 28 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр

Київ, Четвер 28 серпня 2025 06:20
UA EN RU
У центрі Києва зафіксовано влучання в торговельний центр Ілюстративне фото: рятувальна операція після атаки (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

В ніч на 28 серпня російські окупанти здійснили масовану атаку на Київ дронами, крилатими та балістичними ракетами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка.

У Києві внаслідок обстрілів зафіксоване влучання в торгівельний центр у центрі міста, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

"У центрі столиці влучання в торгівельний центр", - написав Кличко.

Атака на Київ

У ніч проти четверга, 28 серпня, Київ зазнав одного з наймасштабніших обстрілів з боку Росії. Найбільші руйнування припали на Лівобережжя, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

У Дарницькому районі пошкоджено щонайменше шість об’єктів, серед них багатоповерхівки на 5 та 16 поверхів, де зафіксовано серйозні руйнування. Триває рятувальна операція. Також пошкоджено приватний будинок і дитячий садок.

У Дніпровському районі постраждала 25-поверхова житлова будівля, у дворах знищено автомобілі, в офісному приміщенні сталася пожежа. За словами мера, надходить інформація про нові пошкодження в цьому районі.

У Солом’янському районі зазнав руйнувань приватний житловий будинок.
У Шевченківському районі пошкоджено щонайменше три об’єкти, зокрема офісну будівлю.

Наразі відомо про трьох загиблих, серед них дитина, і 18 поранених.

Детально про те, що відомо про обстріл столиці - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Атака дронів Ракетна атака
Новини
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Атакують "Шахедами", балістикою та "Кинджалами": що відомо про нічний удар РФ по Україні
Аналітика
Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не Орбаном єдиним. В яких країнах Європи можуть перемогти антиукраїнські сили