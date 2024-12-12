У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона

"Внаслідок атаки російських БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці", - ідеться в повідомленні відомства.

У КМВА уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Водночас у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.