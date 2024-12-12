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У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона

Ілюстративне фото: у Києві впали уламки дронів (facebook Сергія Крука)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, ввечері атакують Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з дронів впали в Печерському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.

"Внаслідок атаки російських БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці", - ідеться в повідомленні відомства.

У КМВА уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.

Водночас у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.

Атака дронів

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 12 грудня, зранку атакують Україну ударними безпілотниками. Їх фіксують у низці регіонів країни.

Ворожі безпілотники переважно фіксують у східній, північній та центральній частині країни.

Варто зазначити, що 10 грудня ворог вперше за довгий час не запускав по Україні "Шахеди". Більш детально про те, із чим це пов'язано, - у матеріалі РБК-Україна.

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КиївВійна в УкраїніАтака дронів