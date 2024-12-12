У центрі Києва впали уламки російського ударного дрона

Російські окупанти сьогодні, 12 грудня, ввечері атакують Київ ударними безпілотниками. Уламки одного з дронів впали в Печерському районі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію в Telegram.
"Внаслідок атаки російських БПЛА по Києву зафіксовано падіння уламків у Печерському районі столиці", - ідеться в повідомленні відомства.
У КМВА уточнили, що за попередньою інформацією, уламки впали на відкритій території. Пожежі та постраждалих внаслідок інциденту немає.
Водночас у відомстві нагадали, що повітряна тривога в столиці через атаку ворожих дронів триває, тому жителям Києва необхідно залишатися в укриттях до відбою.
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 12 грудня, зранку атакують Україну ударними безпілотниками. Їх фіксують у низці регіонів країни.
Ворожі безпілотники переважно фіксують у східній, північній та центральній частині країни.
Варто зазначити, що 10 грудня ворог вперше за довгий час не запускав по Україні "Шахеди". Більш детально про те, із чим це пов'язано, - у матеріалі РБК-Україна.
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