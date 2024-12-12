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В центре Киева упали обломки российского ударного дрона

Иллюстративное фото: в Киеве упали обломки дронов (facebook Сергея Крука)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 12 декабря, вечером атакуют Киев ударными беспилотниками. Обломки одного из дронов упали в Печерском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию в Telegram.

"В результате атаки российских БПЛА по Киеву зафиксировано падение обломков в Печерском районе столицы", - сказано в сообщении ведомства. 

В КГВА уточнили, что по предварительной информации, обломки упали на открытой территории. Пожара и пострадавших в результате инцидента нет. 

При этом в ведомстве напомнили, что воздушная тревога в столице из-за атаки вражеских дронов продолжается, поэтому жителям Киева необходимо оставаться в укрытиях до отбоя. 

 

Атака дронов

Напомним, российские оккупанты сегодня, 12 декабря, с утра атакуют Украину ударными беспилотниками. Их фиксируют в ряде регионов страны.

Вражеские беспилотники преимущественно фиксируют в восточной, северной и центральной части страны.

Стоит отметить, что 10 декабря враг впервые за долгое время не запускал по Украине "Шахеды". Более детально о том, с чем это связано, - в материале РБК-Украина.

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КиевВойна в УкраинеАтака дронов