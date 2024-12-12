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Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз

Україна, Четвер 12 грудня 2024 19:39
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Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз Фото: Росія від ранку атакує Україну дронами (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території України в четвер, 12 грудня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Зауважимо, що перша група ворожих дронів була зафіксована у Сумській області ще близько 12:40 і з того часу атака триває і в Україну заходять все нові та нові групи.

Наразі, за даними Повітряних сил, дрони зафіксовані:

  • в Сумській області, курс - західний/південно-західний;
  • на північному сході та центрі Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
  • на півдні Чернігівської області, курс - західний;
  • на півночі Чернігівської області, курс - південний;
  • на сході Київської області, курс - західний/південно-західний;
  • на півночі та сході Черкаської області, курс - західний/південно-західний;
  • на межі Харківської та Донецької областей, курс - південно-західний;
  • на північному сході Дніпропетровської області, курс - західний та південно-західний.

Де оголошено тривогу

Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що перед цим тривога відразу в кількох областях оголошувалась сьогодні вдень.

Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

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