Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз

Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території України в четвер, 12 грудня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.

Зауважимо, що перша група ворожих дронів була зафіксована у Сумській області ще близько 12:40 і з того часу атака триває і в Україну заходять все нові та нові групи.

Повітряні тривоги в Україні

Нагадаємо, що перед цим тривога відразу в кількох областях оголошувалась сьогодні вдень.

Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.

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