Росія від ранку атакує Україну дронами: над якими областями вони зараз
Фото: Росія від ранку атакує Україну дронами (Getty Images)
Російська Федерація запустила безпілотники типу "Шахед" по території України в четвер, 12 грудня. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили та Карту повітряних тривог.
Зауважимо, що перша група ворожих дронів була зафіксована у Сумській області ще близько 12:40 і з того часу атака триває і в Україну заходять все нові та нові групи.
Наразі, за даними Повітряних сил, дрони зафіксовані:
- в Сумській області, курс - західний/південно-західний;
- на північному сході та центрі Полтавської області, курс - західний/південно-західний;
- на півдні Чернігівської області, курс - західний;
- на півночі Чернігівської області, курс - південний;
- на сході Київської області, курс - західний/південно-західний;
- на півночі та сході Черкаської області, курс - західний/південно-західний;
- на межі Харківської та Донецької областей, курс - південно-західний;
- на північному сході Дніпропетровської області, курс - західний та південно-західний.
Де оголошено тривогу
Повітряні тривоги в Україні
Нагадаємо, що перед цим тривога відразу в кількох областях оголошувалась сьогодні вдень.
Також ми писали про те, чому РФ поставила "на паузу" ракетні атаки та щоночі б'є дронами.
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