У центрі Києва виставили поліцейський патруль зі зброєю: що сталось

Нагадаємо, вчора, 15 травня, у центрі Києва жінка вчинила хуліганські дії на Алеї Героїв - розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі. Після цього її доставили до відділення поліції.

Читайте також, яке покарання передбачено законом за наругу над могилою військового.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.