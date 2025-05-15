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У Києві жінка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв, її затримали

Київ, Четвер 15 травня 2025 21:41
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У Києві жінка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв, її затримали Фото: у Києві затримали жінку, яка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Як повідомили у поліції, 33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі.

Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються правоохоронці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

У Києві жінка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв, її затримали

Фото: у Києві затримали жінку, яка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв (t.me/gunpKyiv)

Вандалізм на могилах захисників

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила могили українських військових Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. На могилах були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

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