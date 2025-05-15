У Києві жінка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв, її затримали

У Києві поліцейські затримали жінку, яка вчиняла хуліганські дії на Алеї Героїв. Вона розкидала квіти та пошкодила фото загиблих захисників, встановлені на клумбі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу поліції Києва.

Фото: у Києві затримали жінку, яка пошкодила фото загиблих захисників на Алеї Героїв (t.me/gunpKyiv)

Жінку доставили до відділення поліції, наразі із нею спілкуються правоохоронці. Вирішується питання щодо правової кваліфікації.

Громадяни, які проходили повз, намагались завадити її протиправним діям. Згодом порушницю затримали правоохоронці. Свій вчинок остання пояснити не змогла.

Як повідомили у поліції, 33-річна місцева мешканка, перебуваючи в неадекватному стані, розкидала квіти та пошкодила фотокартки загиблих захисників України, встановлені на клумбі.

Вандалізм на могилах захисників

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що правоохоронці відкрили кримінальну справу за фактом наруги над могилами захисників у Києві. До вандалізму причетна жінка.

Вона пошкодила могили українських військових Дмитра Коцюбайла ("Да Вінчі"), Андрія Пільщикова ("Джус") та Павла Петриченка. На могилах були зірвані та поламані пам'ятні таблички, розбиті лампадки та понівечено державний прапор України.

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