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В центре Киева выставили полицейский патруль с оружием: что случилось

В центре Киева дежурит вооруженный полицейский патруль (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Глава Киевской городской военной администрации (КГВА) Тимур Ткаченко сообщил, что в центре столицы выставлены правоохранители. Речь идет о Патрульной полиции с оружием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию главы КГВА в Facebook.

Где именно и почему дежурит вооруженная полиция

По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня (16 мая) с самого утра Патрульная полиция Киева с оружием выставлена на Майдане Независимости.

Он отметил, что речь идет о "защите памяти и сохранении уважения" - охране Народного Мемориала Памяти.

"Первое, что мы делаем оперативно", - уточнил чиновник и добавил к своему посту соответствующее фото.

Правоохранители на Майдане в Киеве (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Глава КГГА подчеркнул, что это - исключительно функция обеспечения общественного порядка.

"Но мы полностью учитываем важность локации, ее реальный статус. О дальнейших шагах буду сообщать", - подытожил он.

Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)

Напомним, вчера, 15 мая, в центре Киева женщина совершила хулиганские действия на Аллее Героев - разбросала цветы и повредила фото погибших защитников, установленные на клумбе. После этого ее доставили в отделение полиции.

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