В центре Киева выставили полицейский патруль с оружием: что случилось

Где именно и почему дежурит вооруженная полиция

По словам Ткаченко, с сегодняшнего дня (16 мая) с самого утра Патрульная полиция Киева с оружием выставлена на Майдане Независимости.

Он отметил, что речь идет о "защите памяти и сохранении уважения" - охране Народного Мемориала Памяти.

"Первое, что мы делаем оперативно", - уточнил чиновник и добавил к своему посту соответствующее фото.

Правоохранители на Майдане в Киеве (фото: facebook.com/timurtkachenko)

Глава КГГА подчеркнул, что это - исключительно функция обеспечения общественного порядка.

"Но мы полностью учитываем важность локации, ее реальный статус. О дальнейших шагах буду сообщать", - подытожил он.

Публикация Ткаченко (скриншот: facebook.com/timurtkachenko)