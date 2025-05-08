У центрі Києва відкрили новий наземний перехід через Хрещатик: чим він особливий
У центрі Києва з’явився наземний перехід через Хрещатик. Він дублює підземний і доступний для людей з інвалідністю, батьків із візочками та старших людей.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).
У Києві завершили облаштування безбар’єрного регульованого пішохідного переходу через вулицю Хрещатик. Він розташований праворуч від вулиці Прорізної, біля станції метро "Хрещатик", і відсьогодні ним вже можуть користуватися пішоходи.
Новий наземний перехід дублює підземний, що є особливо важливим для маломобільних груп населення.
Що зробили:
- понизили бортовий камінь;
- нанесли розмітку та встановили тактильну плитку;
- замінили старе обладнання (світлофори, контролер);
- встановили сенсорні кнопки виклику зеленого сигналу зі звуковим супроводом.
Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)
Світлофор працює "розумно"
Переходом керує адаптивний світлофор, який реагує на транспортні потоки завдяки детекторам. Це дозволяє зменшити затримки для машин і пішоходів. У міжпікові години перехід активується за допомогою сенсорних кнопок.
Новий наземний перехід на Хрещатику (фото: КМДА)
Проєкт реалізували фахівці КП "Центр організації дорожнього руху" спільно з ШЕУ Шевченківського району та КК "Київавтодор". У КМДА зазначають, що це частина системної роботи міста з підвищення доступності та безпеки дорожнього руху.
Нагадаємо, у Києві до 19 травня частково обмежать рух на вулиці Богатирській через капремонт дороги. Транспорт пропускатимуть по одній смузі, об'їзд - через дорогу-дублер до Героїв Дніпра.
Також ми писали, що у Києві перекрили рух транспорту та пішоходів на ділянці проспекту Європейського Союзу - від проспекту Василя Порика до проспекту Свободи. Обмеження діятимуть рік - із 5 квітня 2025 року до 5 квітня 2026-го. Причина - будівництво нової частини Сирецько-Печерської лінії метро в напрямку Виноградаря та електродепо в Подільському районі.
На час робіт діятиме тимчасова схема руху, погоджена з патрульною поліцією. Також змінять маршрути автобусів і маршруток у цьому районі.
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