В центре Киева открыли новый наземный переход через Крещатик: чем он особенный
В центре Киева появился наземный переход через Крещатик. Он дублирует подземный и доступен для людей с инвалидностью, родителей с колясками и пожилых людей.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию (КГГА).
В Киеве завершили обустройство безбарьерного регулируемого пешеходного перехода через улицу Крещатик. Он расположен справа от улицы Прорезной, возле станции метро "Крещатик", и с сегодняшнего дня им уже могут пользоваться пешеходы.
Новый наземный переход дублирует подземный, что особенно важно для маломобильных групп населения.
Что было сделано:
- понизили бортовой камень;
- нанесли разметку и установили тактильную плитку;
- заменили старое оборудование (светофоры, контроллер);
- установили сенсорные кнопки вызова зеленого сигнала со звуковым сопровождением.
Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)
Светофор работает "умно"
Переходом управляет адаптивный светофор, который реагирует на транспортные потоки благодаря детекторам. Это позволяет уменьшить задержки для машин и пешеходов. В межпиковые часы переход активируется с помощью сенсорных кнопок.
Новый наземный переход на Крещатике (фото: КГГА)
Проект реализовали специалисты КП "Центр организации дорожного движения" совместно с ДЭУ Шевченковского района и КК "Киевавтодор". В КГГА отмечают, что это часть системной работы города по повышению доступности и безопасности дорожного движения.
Напомним, в Киеве до 19 мая частично ограничат движение на улице Богатырской из-за капремонта дороги. Транспорт будут пропускать по одной полосе, объезд - через дорогу-дублер до Героев Днепра.
Также мы писали, что в Киеве перекрыли движение транспорта и пешеходов на участке проспекта Европейского Союза - от проспекта Василия Порика до проспекта Свободы. Ограничения будут действовать год - с 5 апреля 2025 года до 5 апреля 2026-го. Причина - строительство новой части Сырецко-Печерской линии метро в направлении Виноградаря и электродепо в Подольском районе.
На время работ будет действовать временная схема движения, согласованная с патрульной полицией. Также изменят маршруты автобусов и маршруток в этом районе.
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