У центрі Києва відкрилася виставка, приурочена до другої річниці оборони Маріуполя

У центрі Києва на Софійській площі відкрилася виставка "М86", приурочена до другої річниці завершення оборони Маріуполя. Експозиція являє собою конструкцію, обрамлену металевими трубами із описом 10 найбільш знакових подій захисту міста. Розташована вона у формі стрілки, яка вказує на Маріуполь.

Виставка створена Big City Lab в рамках проєкту "М86. Літопис оборони Маріуполя" спільно з громадськими організаціями "Серце Азовсталі" та "Асоціації родин захисників "Азовсталі" за пітримки Маріуполь Реборн (https://remariupol.com/) та групи компаній Метінвест. Триватиме виставка до 20 червня.

Кульмінаційна частина проєкту розпочалася 24 лютого. На порталі проєкту "М86" щотижня з'являлася поденна хроніка оборони Маріуполя. Будь-хто з очевидців тих подій мав змогу додати свої свідчення до Літопису.

"Всі військові частни на рівні командирів - від Азову до морпіхів, від прикордонників до ЗСУ - не просто долучилися до створення Літопису, а були головними авторами. З сьогоднішнього дня правки більше не приймаються. У нас є фінальна версія. Далі для нас дуже важливо, щоб цей Літопис вийшов книжкою - українською та англійською мовами. Ми плануємо його презентувати у Вашингтоні. Ця книга - не просто пам'ять про тих, хто загинув, а більшою мірою адвокаційний інструмент, щоб боротися за ниших захисників, які досі у полоні", - розповіла Наталя Ємченко, членкиня наглядової ради ГО "Серце Азовсталі", ГО "Маріуполь.Реборн", директорка з комунікацій SCM Ріната Ахметова.

Автори проєкту наголошують, що Літопис верифікований військовими. Кожен факт у ньому має підтвердження з кількох джерел. Головним автором став маріупольський журналіст, який працює під псевдо "Сектор Маріполь". А значну роль у його створенні відіграли родичі захисників Маріуполя.

"Згадуючи ту весну 22 року, мені було дуже страшно, що цей подвиг не буде оціненим, що все, що робили наші хлопці, через відсутність зв'язку, медіа, через відсутність можливості донести цю правду про реальну ситуацію в Маріуполі, воно зникне. Такі проекти, як Літопис, продовжують це життя, вони транслюють те, що відбувалося, вони допомагають в адвокаційній кампанії. І ми дуже вдячні, що ми маємо можливість долучатися, що ми маємо можливість далі використовувати цю інформацію, що ми можемо ти частиною цього проекту. Для родин дійсно важливо бачити підтримку на такому рівні", - зазначила Ганна Науменко, співзасновниця ГО "Асоціація родин захисників "Азовсталі".

Свій внесок у написання Літопису внесли понад сто військовослужбовців, правоохоронців, представників міської влади та комунальних служб, медиків, рятувальників, маріупольців різних професій. Наразі проєкт доступний у діджитал-форматі https://www.m86.city/.