В центре Киева открылась выставка, приуроченная ко второй годовщине обороны Мариуполя

В центре Киева на Софийской площади открылась выставка "М86", приуроченная ко второй годовщине завершения обороны Мариуполя. Экспозиция представляет собой конструкцию, обрамленную металлическими трубами, с описанием 10 наиболее знаковых событий защиты города. Расположена она в форме стрелки, указывающей на Мариуполь.

Выставка создана Big City Lab в рамках проекта "М86. Летопись обороны Мариуполя" совместно с общественными организациями "Сердце Азовстали" и "Ассоциации семей защитников "Азовстали" при поддержке Мариуполя Реборна ( https://remariupol.com/ ) и группы компаний Метинвест. Выставка продлится до 20 июня.

Кульминационная часть проекта началась 24 февраля. На портале проекта "М86" еженедельно появлялась поденная хроника обороны Мариуполя. Любой из очевидцев тех событий мог добавить свои свидетельства в Летопись.

"Все военные части на уровне командиров - от Азова до морпехов, от пограничников до ВСУ - не просто приобщились к созданию Летописи, а были главными авторами. С сегодняшнего дня правки больше не принимаются. У нас есть финальная версия. Дальше для нас очень важно, чтобы эта Летопись вышла книгой - на украинском и английском языках. Мы планируем ее презентовать в Вашингтоне. - рассказала Наталья Емченко, член Наблюдательного совета ОО "Сердце Азовстали", ОО "Мариуполь.Реборн", директор по коммуникациям SCM Рината Ахметова.

Авторы проекта отмечают, что летопись верифицирована военными. Каждый факт в нем подтверждается из нескольких источников. Главным автором стал мариупольский журналист, работающий под псевдо "Сектор Мариполь". Значительную роль в его создании сыграли родственники защитников Мариуполя.

"Вспоминая ту весну 22 года, мне было очень страшно, что этот подвиг не будет оценен, что все, что совершали наши ребята, из-за отсутствия связи, медиа, из-за отсутствия возможности донести эту правду о реальной ситуации в Мариуполе, оно исчезнет". Такие проекты, как Летопись, продлевают эту жизнь, они транслируют то, что происходило, они помогают в адвокационной кампании. .Для семей действительно важно видеть поддержку на таком уровне", - отметила Анна Науменко, соучредительница ОО "Ассоциация семей защитников "Азовстали".

Свою лепту в написание Летописи внесли более ста военнослужащих, правоохранителей, представителей городских властей и коммунальных служб, медиков, спасателей, мариупольцев разных профессий. Проект доступен в диджитал-формате https://www.m86.city/.