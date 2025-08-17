UA

У центрі Києва вдень лунали постріли: КМВА пояснила, що сталося

Фото: КМВА пояснила звуки вибухів у центрі Києва (facebook.com kyivpatrol)
Автор: Каріна Левицька

Киянам пояснили, що ті звуки вибухів та пострілів, які вони сьогодні могли чути у центрі міста були пов’язані зі зйомками фільму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Київської міської військової адміністрації.

"Сьогодні на локаціях в середмісті Києва можуть лунати звуки, схожі на постріли чи вибухи. Події повʼязані з кіновиробництвом і не несуть загроз воєнного характеру", - пояснили в КМВА.

 

Адміністрація попросила всіх киян та українських ветеранів й воїнів з розумінням поставитись до таких активностей.

"Мова йде про зйомки стрічки, заснованої на реальних подіях та операціях військовослужбовців ГУР, СБУ та 3-ї окремої штурмової бригади. Попри війну, країна та наші митці віддають шану воїнам, створюючи культурний продукт", - пояснили в КМВА.

За даними адміністрації, столиця є не лише центром операцій наших підрозділів, але й простором для художнього вираження реальних історій про реальні подвиги.

Фільми про Україну

Зауважимо, що іноземні режисери дедалі частіше звертаються до української тематики. Здебільшого знімають документальні та художні стрічки про війну, свободу, незламність, культуру та трагічні події нашої історії.

РБК-Україна зібрало найкращі 6 фільмів про Україну, які зняли іноземці.

Ми також писали про найдорожчі фільми в історії українського кінематографа, які варто переглянути.

