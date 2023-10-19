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У центрі Києва торгували російським тютюном. Вилучено товару на понад два млн гривень

Київ, Четвер 19 жовтня 2023 21:00
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У центрі Києва торгували російським тютюном. Вилучено товару на понад два млн гривень Фото: Обшук (esbu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці виявили в центрі Києва мережу з незаконного продажу російського тютюну. Було вилучено товару на понад два мільйони гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Бюро економічної безпеки України.

Встановлено, що група осіб реалізовувала електронні сигарети та тютюн для кальяну без марок акцизного податку, медичних застережень та маркувань українською мовою на двох інтернет-сайтах та в магазинах у центрі Києва. Товар продавали за готівку без будь-яких чеків.

"За результатами проведених обшуків за адресами торгових точок та пункту самовивозу товару детективи виявили та вилучили понад 8 тисяч пачок тютюну для куріння кальянів, частина з яких виготовлена на території РФ, а також понад 700 електронних сигарет", - йдеться у повідомленні.

Фото: Обшук (esbu.gov.ua)

Загальна орієнтовна вартість вилучених підакцизних товарів становить понад 2 млн гривень.

Триває розслідування за фактом "незаконного виготовлення, зберігання, збуту або транспортування з метою збуту підакцизних товарів".

Гучні злочини в Україні

Нещодавно правоохоронці затримали одного з організаторів шахрайської схеми, за якою аферисти виманили у матері загиблого військовослужбовця 7,5 млн гривень. Вона отримала їх як грошову допомогу від держави.

Також Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала двох шахраїв, які пропонували допомогу з призначенням на керівну посаду в одному з Вінницьких університетів.

До цього правоохоронці затримали "ворожку" в Сумській області. Жінка видурила майже 2 мільйони гривень за нібито надання "цілительських" послуг.

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