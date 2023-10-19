В центре Киева торговали российским табаком. Изъято товара на более чем два млн гривен

Правоохранители обнаружили в центре Киева сеть по незаконной продаже российского табака. Было изъято товара на более чем два миллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Бюро экономической безопасности Украины.

Установлено, что группа лиц реализовывала электронные сигареты и табак для кальяна без марок акцизного налога, медицинских предостережений и маркировок на украинском языке на двух интернет-сайтах и в магазинах в центре Киева. Товар продавали за наличные без каких-либо чеков.

"По результатам проведенных обысков по адресам торговых точек и пункта самовывоза товара детективы обнаружили и изъяли более 8 тысяч пачек табака для курения кальянов, часть из которых изготовлена на территории РФ, а также более 700 электронных сигарет", - говорится в сообщении.

Фото: Обыск (esbu.gov.ua)

Общая ориентировочная стоимость изъятых подакцизных товаров составляет более 2 млн гривен.

Продолжается расследование по факту "незаконного изготовления, хранения, сбыта или транспортировки с целью сбыта подакцизных товаров".

Громкие преступления в Украине

Недавно правоохранители задержали одного из организаторов мошеннической схемы, по которой аферисты выманили у матери погибшего военнослужащего 7,5 млн гривен. Она получила их в качестве денежной помощи от государства.

Также Служба безопасности совместно с Государственным бюро расследований задержала двух мошенников, предлагавших помощь с назначением на руководящую должность в одном из Винницких университетов.

До этого правоохранители задержали "гадалку" в Сумской области. Женщина выманила почти 2 миллиона гривен за якобы предоставление "целительских" услуг.