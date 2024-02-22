У центрі Києва без тепла та гарячої води залишилися близько 220 будинків: коли відновлять

"Фахівці "Київтеплоенерго" усувають експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка. На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у КМДА, наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

Зазначається, що завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби.