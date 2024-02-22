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У центрі Києва без тепла та гарячої води залишилися близько 220 будинків: коли відновлять

Фото: у центрі Києва без тепла та гарячої води залишились близько 220 будинків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Києві на бульварі Тараса Шевченка сталася аварія на тепломережі у четвер, 22 лютого. Без опалення та гарячої води залишилися близько 220 житлових будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

"Фахівці "Київтеплоенерго" усувають експлуатаційне пошкодження тепломережі на бульварі Тараса Шевченка. На час проведення ремонтних робіт теплопостачання та подачу гарячої води призупинять до близько 220 житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили у КМДА, наразі аварійно-відновлювальна бригада вже виконала розриття місця пориву та демонтує пошкоджену ділянку тепломережі.

Фахівці замінять пошкоджену частину зворотного трубопроводу. Замість старої прокладуть нову трубу, виконають її гідроізоляцію та утеплення.

Зазначається, що завершити роботи та відновити подачу послуг планують упродовж доби.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що паркування у Києві відсьогодні, 22 лютого, стало тимчасово безкоштовним через рішення суду щодо встановлення тарифів місцевою адміністрацією.

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