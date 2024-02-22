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В центре Киева без тепла и горячей воды осталось около 220 домов: когда восстановят

Фото: в центре Киева без тепла и горячей воды осталось около 220 домов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

В Киеве на бульваре Тараса Шевченко произошла авария на теплосети в четверг, 22 февраля. Без отопления и горячей воды осталось около 220 жилых домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

"Специалисты "Киевтеплоэнерго" устраняют эксплуатационное повреждение теплосети на бульваре Тараса Шевченко. На время проведения ремонтных работ теплоснабжение и подачу горячей воды приостановят к около 220 жилых домов", - говорится в сообщении.

Как отметили в КГГА, аварийно-восстановительная бригада уже выполнила разрывание места порыва и демонтирует поврежденный участок теплосети.

Специалисты заменят поврежденную часть обратного трубопровода. Вместо старухи проложат новую трубу, выполнят ее гидроизоляцию и утепление.

Отмечается, что завершить работы и возобновить подачу услуг планируется в течение суток.

Напомним, ранее мы сообщали, что парковка в Киеве с сегодняшнего дня, 22 февраля, стала временно бесплатной из-за решения суда по установлению тарифов местной администрацией.

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