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У центрі Києва зіткнулися дві маршрутки: 7 постраждалих

Фото: в центрі Києва зіткнулися дві маршрутки 8 листопада, 7 постраждалих
Автор: Наталія Гурковська

В Києві у середу, 8 листопада, трапилась аварія за участю двох автобусів громадського транспорту. Сім людей постраждали, двоє з них - у лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Сьогодні близько 12.00 години до поліції Києва надійшла інформація про автопригоду, яка сталась на Берестейському проспекті", - йдеться в повідомленні.

 

За попередньою інформацією травмовано 7 пасажирів обох транспортних засобів, двох з них госпіталізовано до лікарні.

Обставини аварії

Правоохоронці попередньо вже з'ясували, що ДТП трапилась на дорозі через не визначення першочерговості проїзду двох громадських транспортних засобів. Через це і трапилась аварія.

ДТП у Києві

6 листопада у Києві на блокпості збили співробітницю прикордонної служби, яка несла службу на блокпості. Жінка отримала тілесні ушкодження, її госпіталізовано.

25 жовтня у Києві, на вулиці Велика Васильківська, автомобіль Toyota Avensis виїхав за межі проїзної частини та влетів у зупинку з людьми. Двоє людей зазнали травм.

А у Деснянському районі Києва 16 жовтня сталася смертельна аварія за участю автомобіля Audi та чоловіком на електросамокаті.

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КиївДТП