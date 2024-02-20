У центрі Києва сталася стрілянина у готелі: є поранений
У Києві, у Печерському районі, сталася стрілянина у готелі. Одна людина поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
Так, між двома відвідувачами готелю виник конфлікт, у результаті якого один із чоловіків наніс удар іншому, а потім дістав травматичну зброю і здійснив постріл.
"Потерпілий отримав поранення, лікарі на місці надали йому медичну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Фото з місця стрілянини у готелі в центрі Києва (facebook.com/UA.KyivPolice)
Як додали в поліції, конфлікт між чоловіками виник раптово. За скоєне підозрюваному загрожує до семи років увʼязнення.
"Ним виявився уродженець Львівщини, 1998 року народження", - констатували правоохоронці.
Поліцейські встановили особу правопорушника та затримали його у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Експерти вилучили з місця події речові докази.
За даним фактом слідчим відділом Печерського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство.
Як повідомлялося, у центрі Запоріжжя сталася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.
Крім того, невідомі розстріляли автомобіль заступника міського голови Нікополя 8 лютого. Чиновник загинув на місці. Пізніше у скоєнні вбивства підозру отримав мешканець Нікополя. Він близько 20 разів вистрілив по машині заступника міського голови Нікополя Віталія Журавльова.
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