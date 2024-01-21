В центрі Запоріжжя сталася стрілянина: вбито жінку, кривдник застрелився

В центрі Запоріжжя сталаася стрілянина 21 січня. Невідомий двома пострілами вбив жінку, а потім і сам вчинив самогубство.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Запорізької області, Telegram-канал голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"Сьогодні вранці у сквері Прикордонників Олександрівського району сталася стрілянина. Про подію до чергової частини відділу поліції №2 повідомила жінка, яка стала тому свідком", - йдеться в повідомленні поліції.

За словами заявниці, невідомий чоловік двічі вистрілив у перехожу жінку і наразі ще перебуває неподалік.

"У той час, коли на місце прибув наряд поліції, правопорушник сидів на лавці в сквері. Побачивши правоохоронців, він покінчив життя самогубством, вистріливши в себе", - додали правоохоронці.

Медики намагалися реанімувати постраждалу, однак вона померла в кареті швидкої. Наразі на місці працюють поліцейські територіального підрозділу поліції, управління карного розшуку, патрульні поліцейські та криміналісти.

Справа на особистому контролі у голови ОВА

Як зазначив голова ОВА Юрій Малашко, НП перебуває на його особистому контролі.

"З перших хвилин на місті працювали всі оперативні служби. Але два життя вже ніхто не поверне. Буде всебічне розслідування, важливо встановити, хто вклав зброю в руки вбивці, хто допустив таку жахливу трагедію в середмісті", - додав він.