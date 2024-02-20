ua en ru
Вт, 20 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В центре Киева произошла стрельба в отеле: есть раненый

Киев, Вторник 20 февраля 2024 12:07
UA EN RU
В центре Киева произошла стрельба в отеле: есть раненый Фото: в центре Киева произошла стрельба в отеле 20 февраля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

В Киеве, в Печерском районе, произошла стрельба в отеле. Один человек ранен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

Так, между двумя посетителями отеля возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал травматическое оружие и произвел выстрел.

"Потерпевший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

Фото с места стрельбы в отеле в центре Киева (facebook.com/UA.KyivPolice)

Как добавили в полиции, конфликт между мужчинами возник внезапно. За совершенное подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.

"Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения", - констатировали правоохранители.

Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.

По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Как сообщалось, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.

Кроме того, неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте. Позже в совершении убийства подозрение получил житель Никополя. Он около 20 раз выстрелил по машине заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Народная партия
NEWS
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
Высыпанное зерно и усиление блокады. Что происходит на границе с Польшей: главное
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ