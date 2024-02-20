В центре Киева произошла стрельба в отеле: есть раненый
В Киеве, в Печерском районе, произошла стрельба в отеле. Один человек ранен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.
Так, между двумя посетителями отеля возник конфликт, в результате которого один из мужчин нанес удар другому, а затем достал травматическое оружие и произвел выстрел.
"Потерпевший получил ранения, врачи на месте оказали ему медицинскую помощь", - говорится в сообщении.
Фото с места стрельбы в отеле в центре Киева (facebook.com/UA.KyivPolice)
Как добавили в полиции, конфликт между мужчинами возник внезапно. За совершенное подозреваемому грозит до семи лет тюрьмы.
"Им оказался уроженец Львовщины, 1998 года рождения", - констатировали правоохранители.
Полицейские установили личность правонарушителя и задержали его в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Эксперты изъяли с места происшествия вещественные доказательства.
По данному факту следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.
Как сообщалось, в центре Запорожья произошла стрельба 21 января. Неизвестный двумя выстрелами убил женщину, а затем и сам совершил самоубийство.
Кроме того, неизвестные расстреляли автомобиль заместителя городского головы Никополя 8 февраля. Чиновник погиб на месте. Позже в совершении убийства подозрение получил житель Никополя. Он около 20 раз выстрелил по машине заместителя городского головы Никополя Виталия Журавлева.
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