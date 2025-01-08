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В центрі Києва сталася бійка: що відомо (фото)

фото: у центрі Києва сталася бійка, поліція провела затримання (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Поліцейські затримали молодиків у Києві 8 січня. Вони влаштували бійку в центрі столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.

"Повідомлення про  те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері (8 січня, - ред)", - йдеться у повідомленні.  

Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції. 

"Відтак, на місці інциденту поліцейські  затримали обох учасників події", - зазначили у поліції.

Як з'ясували правоохоронці, у одного з чоловіків  був при собі пневматичний пістолет.

"Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту", - додали у відомстві.

 

В центрі Києва сталася бійка 8 січня (t.me/gunpKyiv)

Як повідомлялось, в ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.

Крім того, 17 вересня в мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці в Києві. У поліції повідомили, що отримали повідомлення про те, що поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участю групи осіб.

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