В центрі Києва сталася бійка: що відомо (фото)

Поліцейські затримали молодиків у Києві 8 січня. Вони влаштували бійку в центрі столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва.
"Повідомлення про те, що на вулиці у Печерському району відбувається бійка за участі двох чоловіків надійшло до поліції сьогодні ввечері (8 січня, - ред)", - йдеться у повідомленні.
Негайно на місце події було спрямовано екіпаж патрульної полії та слідчо-оперативну групу районного управління поліції.
"Відтак, на місці інциденту поліцейські затримали обох учасників події", - зазначили у поліції.
Як з'ясували правоохоронці, у одного з чоловіків був при собі пневматичний пістолет.
"Наразі поліцейські продовжують працювати на місці події, встановлюються усі обставини конфлікту", - додали у відомстві.
В центрі Києва сталася бійка 8 січня (t.me/gunpKyiv)
Як повідомлялось, в ніч на 23 листопада у столичному готелі відбулася смертельна стрілянина. Поліція Києва розпочала кримінальне провадження.
Крім того, 17 вересня в мережі заявили про стрілянину на Софіївській Борщагівці в Києві. У поліції повідомили, що отримали повідомлення про те, що поблизу одного з ресторанів відбувається бійка за участю групи осіб.
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