В центре Киева произошла драка: что известно (фото)

"Сообщение о том, что на улице в Печерском районе происходит драка с участием двух мужчин поступило в полицию сегодня вечером (8 января, - ред)", - говорится в сообщении.

Немедленно на место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

"Следовательно, на месте инцидента полицейские задержали обоих участников происшествия", - отметили в полиции.

Как выяснили правоохранители, у одного из мужчин был при себе пневматический пистолет.

"Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства конфликта", - добавили в ведомстве.

В центре Киева произошла драка 8 января (t.me/gunpKyiv)