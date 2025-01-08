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В центре Киева произошла драка: что известно (фото)

фото: в центре Киева произошла драка, полиция провела задержания (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Полицейские задержали молодых людей в Киеве 8 января. Они устроили драку в центре столицы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Киева.

"Сообщение о том, что на улице в Печерском районе происходит драка с участием двух мужчин поступило в полицию сегодня вечером (8 января, - ред)", - говорится в сообщении.

Немедленно на место происшествия был направлен экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа районного управления полиции.

"Следовательно, на месте инцидента полицейские задержали обоих участников происшествия", - отметили в полиции.

Как выяснили правоохранители, у одного из мужчин был при себе пневматический пистолет.

"Сейчас полицейские продолжают работать на месте происшествия, устанавливаются все обстоятельства конфликта", - добавили в ведомстве.

 

В центре Киева произошла драка 8 января (t.me/gunpKyiv)

Как сообщалось, в ночь на 23 ноября в столичном отеле произошла смертельная стрельба. Полиция Киева начала уголовное производство.

Кроме того, 17 сентября в сети заявили о стрельбе на Софиевской Борщаговке в Киеве. В полиции сообщили, что получили сообщение о том, что вблизи одного из ресторанов происходит драка с участием группы лиц.

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