У центрі Києва спалахнув бізнес-центр (фото, відео)

Пожежі у Києві

За останні дні у Києві вже сталося кілька пожеж. Так, увечері 6 липня в Солом'янському районі Києва в одній із квартир сталася пожежа. На місці працювали 54 рятувальники та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Крім того, 4 липня в Києві сталася ще одна масштабна пожежа. На цей раз горіло складське приміщення в Оболонському районі столиці.

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