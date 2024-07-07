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У центрі Києва спалахнув бізнес-центр (фото, відео)

Фото: пожежа у бізнес-центрі у Києві 7 липня (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Наталія Гурковська

7 липня у бізнес-центрі, розташованому в центрі Києва, сталася пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДСНС України у Києві.

"7 липня о 8:23 надійшло повідомлення про пожежу на вул. Еспланадній. Сталось загорання в кабінеті на другому поверсі 11-поверхового бізнес-центру", - йдеться у повідомленні.

 

Фото з місця пожежі у бізнес-центрі у Києві 7 липня (facebook.com/DSNSKyiv)

Як зазначають рятувальники, о 9:16 займання було ліквідовано на площі 30 кв. м.

"На свіже повітря вивели 10 осіб. На щастя, ніхто не постраждав. Причину пожежі встановлюватимуть правоохоронці", - додали у ДСНС.

Пожежі у Києві

За останні дні у Києві вже сталося кілька пожеж. Так, увечері 6 липня в Солом'янському районі Києва в одній із квартир сталася пожежа. На місці працювали 54 рятувальники та 14 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

Крім того, 4 липня в Києві сталася ще одна масштабна пожежа. На цей раз горіло складське приміщення в Оболонському районі столиці.

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КиївДСНСПожежа