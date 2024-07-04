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У Києві на Оболоні масштабна пожежа на чотириповерховому складі

Четвер 04 липня 2024 21:31
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У Києві на Оболоні масштабна пожежа на чотириповерховому складі Ілюстративне фото: у Києві на Оболоні палає складське приміщення (Павло Петров)
Автор: Наталія Кава

У Києві, у четвер, 4 липня, сталась ще одна масштабна пожежа. Цього разу палає складське приміщення в Оболонському районі столиці.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ДСНС України у місті Києві Павло Петров.

"За попередньою інформацією, у нас горить 4-поверхова складська будівля. Площа вже уточнюється, пожежно-рятувальні підрозділи на місці. Зараз будуть додатково заучені ще сили", - сказав Петров.

Водночас у соцмережах вже публікують фото та відео з місця подій. На них видно, що палає приміщення на останньому поверсі чотири поверхової будівлі.

Нагадаємо, сьогодні у Києві вже сталась масштабна пожежа на Подолі - там також горіло складське приміщення. Пізніше у ДСНС уточнили, що під час гасіння пожежі, рятувальники виявили потерпілого.

Варто зауважити, що жителів Києва та області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається кілька днів.

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Київ Пожежа ДСНС
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